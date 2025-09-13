Nilsson Lindelöf debuterade för Aston Villa
Victor Nilsson Lindelöf blev klar för Aston Villa i somras.
Under lördagen gjorde svensken debut för sin nya klubb.
Victor Nilsson Lindelöf återupptog karriären i England efter att ha lämnat Manchester United. Under sommarens transferfönster presenterades mittbacken av Aston Villa.
Under lördagen ställdes Birminghamklubben mot Everton i den fjärde omgången av Premier League. Victor Nilsson Lindelöf inledde på bänken.
I matchminut 83:e byttes svensken in och gjorde sina första minuter i sin nya klubb. Matchen slutade mållöst.
