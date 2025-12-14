Nilsson Lindelöf gör sin första PL-start på 203 dagar

203 dagar.

Så lång tid har passerat sedan Victor Nilsson Lindelöf startade en match i Premier League.

Nu får han göra det igen, mot West Ham.

Foto: Alamy

Den 25 maj förra året spelade Victor Nilsson Lindelöf sin senaste match från start i Premier League.

Då mötte hans Manchester United Aston Villa – i en match som ”The Red Devils” vann med 2-0.

Nu har den svenske mittbacken bytt United mot just Aston Villa, där han mestadels har fått sitta på bänken eller agerat inhoppare.

Idag får han chansen från start, borta mot West Ham. Detta när Unai Emerys lag jagar sin sjätte raka seger i den engelska högstaligan.

Startelvor:

West Ham: Areola; Wan-Bissaka, Mavropanos, Todibo, Diouf – Fernandes, Potts, Magassa – Bowen, Paqueta, Summervilla

Aston Villa: Bizot; Cash, Konsa, Lindelöf, Maatsen – Kamara, Onana, McGinn, Tielemans – Rogers, Watkins