Nilsson Lindelöf hyllas av tränaren: ”Han gjorde det fantastiskt”

Victor Nilsson Lindelöf hyllas av sin tränare.

Unai Emery tycker att svensken är fantastisk.

Foto: Bildbyrån

Victor Nilsson Lindelöf anslöt till Aston Villa inför säsongen och det har gått väldigt bra för svensken.

Nilsson Lindelöf stod för assisten till segermålet när Aston Villa besegrade West Ham med 3-2.

Efter matchen valde Villas tränare Unai Emery att hylla svensken.

– Fantastisk. Fantastisk. Han visade upp sin erfarenhet. Han var lugn i speluppbyggnaden. Det är inte lätt i speluppbyggnaden från vänster kant när man är högerfotad. Han fixade passningarna vi behövde från honom till nästa spelare. Han gjorde det fantastiskt, säger Unai Emery till Birmingham Mail.

Aston Villa placerar sig på tredje plats i Premier League. Klubben har tre poäng upp till serieledande Arsenal.