Nilsson Lindelöfs glädje – Aston Villa vände och vann

Victor Nilsson Lindelöf gjorde sin första ligastart i Aston Villa på 203 dagar.

Då stod Aston Villa för en 3-2-seger mot West Ham.

Foto: Alamy

Inför Premier League-matchen mellan Aston Villa och West Ham stod det klart att Victor Nilsson Lindelöf var tillbaka i elvan. Den svenske mittbacken gjorde sin första start i ligan på 203 dagar för Aston Villa.

Men det blev ingen smakstart för Villa. West Ham tog ledningen redan i den första minuten. Åtta minuter senare kvitterade Birminghamklubben men West Ham återtog ledningen.

Aston Villa låg under i paus men i den andra halvleken lyckades de kvittera på nytt genom Morgan Rogers. Med drygt tio minuter kvar satte Rogers ett långskott och Aston Villa vann med 3–2.

Nilsson Lindelöf spelade hela matchen och noterades för en assist.