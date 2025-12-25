Nottingham Forest i sorg: Klubbikonen John Robertson är död

Nottingham Forest sörjer en av sina största profiler.

Klubblegendaren John Robertson har gått bort, 72 år gammal.



Sorgen är stor i Nottingham Forest. Under juldagen meddelade klubben att den tidigare storspelaren John Robertson har avlidit.

Robertson var en central del av Nottingham Forests storhetstid för drygt 45 år sedan. Som ytter spelade han en avgörande roll när klubben sensationellt vann Europacupen två år i rad. I finalen 1979 mot Malmö FF låg Robertson bakom framspelningen till matchens enda mål. Året därpå skrev han in sig i historieböckerna igen genom att själv göra det avgörande målet när Forest besegrade Hamburg i finalen.

I ett känslosamt uttalande hyllar Nottingham Forest sin tidigare stjärna.

– Vi är förkrossade över att meddela Nottingham Forest-legenden och käre vän John Robertsons bortgång. John, en sann storhet i vår klubb och dubbel vinnare av Europacupen, kommer aldrig att glömmas bort för sin oöverträffade talang, ödmjukhet och orubbliga hängivenhet till Nottingham Forest, skriver klubben och fortsätter:

– Våra tankar går till Johns familj, vänner och alla som älskade honom. Vila i frid, Robbo… vår största.

Robertson var en ikon i Forest och hyllades även av klubbens legendariske tränare Brian Clough, som en gång beskrev honom som ”fotbollens Picasso”.

Mellan 1970 och 1986 gjorde John Robertson totalt 350 matcher för Nottingham Forest. Han representerade även Skottland vid 28 tillfällen på landslagsnivå.