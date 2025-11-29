Ny förlust för Tottenham – Bergvall med assist

Tredje förlusten på sex matcher.

Spurs föll hemma mot Fulham under lördagen.

Foto: Alamy

Tottenham har haft det svårt med vinsterna den senaste tiden.

Under lördagen jagade Spurs poäng när Fulham stod för motståndet i Premier League. Det blev dock ingen seger den här gången.

Fulham chockade Tottenham och efter sex minuter ledde bortalaget med 2–0.

I den andra halvleken lyfte Spurs. Lucas Bergvall hittade fram till Mohammed Kudus som rakade in reduceringen. Målet räckte inte och matchen slutade 2–1 till Fulham.

Spurs ligger på en tionde plats i ligan efter 13 matcher.