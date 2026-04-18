Ny kalldusch för Spurs – tappade segern i 95:e

Tottenham Hotspur såg ut att bryta sin tunga svit.

Men då tappade man segern på tilläggstid mot Brighton & Hove Albion i den 95:e minuten.

Det blev ännu en tung kväll för Tottenham i Premier League. Londonlaget var sekunder från en efterlängtad seger men fick nöja sig med 2–2 efter ett sent insläppt mål.

Matchen började annars lovande för Spurs. Efter ett misslyckat ingripande från Brightons målvakt Bart Verbruggen kunde Pedro Porro nicka in ledningsmålet.

Men precis före paus kvitterade Kaoru Mitoma på volley och gav nytt liv åt gästerna.

I den andra halvleken såg matchen länge ut att rinna Tottenham ur händerna innan Lucas Bergvall kom in och blev direkt involverad. Han vann boll och spelade fram till Xavi Simons, som dundrade in 2–1.

Men glädjen blev kortvarig.

I den 95:e minuten klev Georginio Rutter fram och kvitterade till 2–2 – ett mål som förlängde Tottenhams dystra svit i ligan.

Klubben har nu 14 raka matcher utan seger i Premier League.