Barcelona jagar anfallsförstärkning.

Enligt flera källor, bland annat Fabrizio Romano, förbereder klubben ett första bud på Julián Álvarez.

Atlético Madrid sägs kräva runt 1,1 miljarder kronor.

Med Newcastles Anthony Gordon på väg in som sommarens första stora nyförvärv sägs Barcelona jaga ytterligare spets i offensiven. Atlético Madrids stjärnanfallare Julián Álvarez, 26, har länge ryktats vara ett mål för den katalanska giganten – och nu sägs jakten tas upp rejält.

Under torsdagen rapporterar flera källor, bland annat transferexperten Fabrizio Romano, att Barcelona förbereder ett första bud på den argentinske anfallaren. Budet kommer enligt uppgifterna att skickas till Atlético Madrid inom en snar framtid.

Dessutom ska Álvarez ha meddelat Madrid-klubben att han vill lämna och inte kommer att förlänga kontraktet som går ut sommaren 2003.

🚨🔵🔴 Barcelona are preparing first official bid for Julián Álvarez, to be sent soon — and without any players included.



Julián informed Atléti of desire to leave after rejecting a new deal months ago.



❗️ After direct meeting with agent & intermediaries, Barça will send a bid. pic.twitter.com/HNghMCJPy8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026

Enligt tidigare uppgifter kräver Atlético Madrid omrking 100 miljoner euro (motsvarande knappt 1,1 miljarder kronor) för att släppa 26-åringen.

Julián Álvarez har tillhört den spanska huvudstadsklubben sedan han anslöt från Manchester City för nästan två år sedan. Under den gångna säsongen stod anfallaren för 20 mål och nio assist på totalt 49 matcher.