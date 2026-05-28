Atlético-ikonen lämnar efter VM: ”Välkommen hem”

Han vann dubbla Europa League-titlar med Atlético Madrid.

Sedan 2022 är Luis Perea assisterande tränare för Colombias landslag.

Men efter VM lämnar han det uppdraget för att ta över Independiente Medellín.

Foto: Alamy

”Välkommen hem”. Så skriver Independiente Medellín efter att de gjort klart med Luis Perea som ny huvudtränare.

Det var där som mittbacken slog igenom som seniorspelare innan det först blev Boca Juniors och därefter Atlético Madrid – klubben som den breda massan förknippar colombianen med.

I Atlético-tröjan blev det 224 matcher och dubbla Europa League-titlar för Perea mellan 2004 och 2012 innan han avslutade spelarkarriären i mexikanska Cruz Azul 2014.

Återvänder – efter 25 år

Perea som under sin tid i Spanien gjorde sig känd som en tuff och snabb mittback gjorde sin första sejour som huvudtränare hemma i Colombia 2020-2021 då han rattade Barranquilla-klubben Junior – mest känd som Shakiras och Luiz Diaz favoritlag.

Men sedan 2022 har den i dag 47-årige Perea varit assisterande tränare i Colombias landslag. Efter VM lämnar han sitt uppdrag för jobbet som huvudtränare i Independiente Medellín och därmed sluts cirkeln efter genombrottet i klubben som spelare för 25 år sedan.