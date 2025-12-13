Ny tung förlust för Ekdal och Burnley

Hjalmar Ekdal och Burnley fortsätter att ha det tufft.

Denna lördagskväll åkte man på sjunde raka förlusten i Premier League.

Foto: Bildbyrån

Burnley är nykomlingar i Premier League igen den här säsongen och det har varit en tuff säsong hittills för klubben och svenske Hjalmar Ekdal.

Man kom till kvällens hemmamatch mot Fulham med sex raka förluster i Premier League och det började inte heller bra denna lördag, Emile Smith Rowe gav nämligen bortalaget ledningen redan i den 9:e minuten.

Burnley lyckades dock kvittera i den 21:a minuten genom Lesley Ugochukwu, men bara tio minuter senare återtog Fulham ledningen.

Strax före timmen spelad utökade sedan bortalaget till 3–1 genom Harry Wilson och det blev det matchavgörande målet.

Visst fick Burnley in 2–3 genom Oliver Sonne i slutet och hemmalaget försökte pressa på för en kvittering, men någon sådan fick man inte in.

Ekdal, som spelade hela matchen och Burnley inkasserade således sjunde raka förlusten i Premier League denna lördag.

Klubben placerar sig fortsatt på 19:e plats i tabellen.



