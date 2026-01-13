Nya siffror: VAR-felen i PL ökar

Antalet VAR-fel i Premier League ökar.

Enligt BCC har 13 misstag redan identifierats, en ökning på 30 procent jämfört med samma tid förra året.

Foto: Alamy

Frågan om VAR (Video Assistant Referee) fortsätter att engagera fotbollsvärlden. Sedan införandet i Premier League har videogranskningssystemet fått både kritik och hyllningar, där kritikerna pekar på att granskningarna av domslut tar för lång tid, medan förespråkarna menar på att fler domslut tas korrekt.

Enligt rapporter från brittiska BBC går det däremot att se en negativ trend med VAR i Premier League. De nya siffrorna från PL:s Key Match Incidents Panel (KMI) visar att fler VAR-fel har begåtts under höstsäsongen jämfört med samma period i fjol.

Felen ökar med 30 procent

Efter 19 omgångar (halva Premier League-säsongen) har 13 VAR-misstag identifierats hittills jämfört med tio vid samma tidpunkt i fjol, vilket är en ökning på 30 procent enligt rapporten från BBC. Det är dock en markant förbättring jämfört med säsongerna 2023/24 (20 fel) och 2022/23 (23 fel).

Foto: Alamy

Av 13 VAR-misstag klassas elva som missade VAR-ingripanden (tillfällen där videodomaren borde ha rekommenderat domaren att ändra domslut). De resterande två misstagen är felaktiga ingripanden, där VAR-domaren har tagit ett felaktigt beslut.

VAR-statistik efter 19 matcher