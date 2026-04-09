Nytt bakslag för Kudus – kan tvingas till operation

Mohammed Kudus har varit skadad i tre månader.

Nu kan Spurs-yttern tvingas till operation.

Det meddelar klubben.

Foto: Bildbyrån

Mohammed Kudus, 25, har inte spelat en match sedan den 4 januari. Ghananen tvingades kliva av i matchen mot Sunderland och har inte varit tillgänglig sedan dess.

Tottenham har hoppats att Kudus skulle vara redo efter landslagsuppehållet men nu har han åkt på ett nytt bakslag.

Spurs meddelar att 25-åringen skadade sig i sin rehabilitering och kommer att behöva ytterligare specialistundersökning och eventuellt operation.

Kudus noteras för tre mål och sex assist på 26 matcher den här säsongen.