Officiellt: Arsenal presenterar tvillingbröder

Arsenal presenterar två nya spelare.

Det är tvillingbröderna Edwin och Holger Quintero från Independiente del Valle som har skrivit på avtal med Premier League klubben.



Arsenal har gjort klart med tvillingarna Edwin och Holger Quintero från Independiente del Valle, som är en av Sydamerikas mest framstående talangfabriker. Klubben har tidigare fostrat spelare som Kendry Paez, Moises Caicedo och Piero Hincapié.

Tvillingbröderna ansluter till Londonklubben först när de fyller 18 år, men avtalet är redan på plats. Klubben betonar att man kommer att samarbeta nära med den ecuadorianska klubben kring deras fortsatta utveckling fram till flytten, som sker när i augusti 2027.

De har under sin ungdomsår redan representerat Ecuador på U17-nivå och har uppmärksammats som två av landets mest lovande talanger.

