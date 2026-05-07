Officiellt: Förlänger med Brighton

Fabian Hürzeler har gjort ett fint jobb med Brighton den här säsongen.

Nu förlänger tysken med den engelska klubben.

Det nya avtalet gäller till sommaren 2029.

Fabian Hürzeler klev på tränarjobbet i Brighton & Hove Albion sommaren 2024 och ersatte därmed den nuvarande Spurs-tränaren Roberto Di Zerbi.

Under tyskens ledning har Brighton fortsatt att nosa på Europaplatserna i Premier League och i skrivande stund befinner sig klubben på en åttondeplats i tabellen.

Det är resultat som klubbledningen verkar vara nöjda med. Hürzeler har nämligen fått ett förlängt kontrakt fram till sommaren 2029. Det tidigare avtalet sträckte sig till sommaren 2027.

”Jag älskar verkligen att arbeta flöt den här klubben och att bo i staden, och jag är vådligt glad över att ha kommit överens om ett nytt kontrakt. Att få detta långsiktiga förtroende från klubben är en ära och det sträcker bara min vilja att lyckas förverkliga vår gemensamma, långsiktiga vision”, säger tysken via Brightons hemsida.

Brighton är Fabian Hürzelers blott andra elitklubb tränare. Hans första var St. Pauli, som under hans ledning tog sig upp till Bundesliga för första gängen på 14 år.