Officiellt: Rosenior tar över Chelsea

Chelsea har gjort sitt val av ny tränare.

Liam Rosenior, 41, tar över klubben med kontrakt fram till 2032.

– Jag kommer ge allt för att nå de framgångar som klubben förtjänar, säger han till klubbens hemsida.



Chelsea har utsett Liam Rosenior till ny huvudtränare efter att Enzo Maresca lämnade på nyårsdagen. 41-åringen kommer närmast från franska Strasbourg, som delar ägare med Chelsea, och presenterade själv nyheten under en presskonferens i Frankrike innan det blev officiellt.

– Chelsea är en klubb med en unik anda och en stolt historia av titlar. Mitt uppdrag är att värna den identiteten och skapa ett lag som reflekterar dessa värderingar i varje match, säger Rosenior.

Kontraktet sträcker sig till 2032.

– Att få detta förtroende betyder oerhört mycket. Jag kommer ge allt för att nå de framgångar som klubben förtjänar, säger han.

Rosenior har tidigare erfarenhet från tränaruppdrag i Derby och Hull.