Officiellt: Salah lämnar Liverpool efter säsongen

Mohamed Salah och Liverpool går skilda vägar.

Stjärnan lämnar klubben efter säsongen.

– Tyvärr har dagen kommit, säger Salah i ett uttalande på sociala medier.

Foto: Bildbyrån



Efter flera framgångsrika år står det nu klart att Mohamed Salahs tid i Liverpool går mot sitt slut.



Klubben bekräftar att parterna är överens om att avsluta samarbetet efter säsongen, trots att kontraktet egentligen sträckte sig längre.

”Salah uttryckte sin önskan att göra detta tillkännagivande till supportrarna så snart som möjligt för att skapa transparens kring sin framtid, tack vare sin respekt och tacksamhet för dem”, skriver klubben på sin hemsida.





– Tyvärr har dagen kommit. Det här är den första delen av mitt farväl. Jag kommer lämna Liverpool efter säsongen. Jag hade aldrig kunnat tänka mig hur mycket den här klubben, staden och folket skulle bli en del av mitt liv, säger Salah i en video på Instagram och fortsätter:

– Liverpool är inte bara en klubb, det är en passion, en historia och en känsla. Jag kan inte ens förklara det i ord för någon som inte är en del av klubben. Vi firade stora framgångar och vann de största titlarna ihop.

Den egyptiske anfallaren anslöt till Liverpool från AS Roma 2017 och har sedan dess varit en av lagets mest framstående spelare i modern tid. Under sin tid på Liverpool FC har Salah spelat 435 matcher och nätat 255 gånger, vilket placerar honom som den tredje mest målfarliga spelaren i klubbens historia.



