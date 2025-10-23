Officiellt: Scott Carson avslutar karriären

Scott Carson lämnade Manchester City efter förra säsongen.

Nu står det klart att han väljer att avsluta karriären.

”Efter en otrolig resa är det dags att hänga handskarna på hyllan”, skriver han.

Foto: Bildbyrån

Scott Carsons kontrakt med Manchester City löpte ut efter förra säsongen och i somras stod det klart att målvakten lämnar klubben.

Carson har inte gjort klart med någon annan klubb sedan dess och nu meddelar han att karriären är över.

”Efter en otrolig resa är det dags att hänga handskarna på hyllan. Fotbollen har gett mig allt – minnen, vänskaper och ögonblick jag aldrig kommer glömma. Tack till varje lagkamrat, tränare, supporter och klubb som varit en del av min resa. Det har varit en ära”, skriver han via sociala medier.

Utöver Manchester City har Carson under sin karriär representerat klubbar som Liverpool, Leeds United och Aston Villa.