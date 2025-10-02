Officiellt: Tottenham skriver kontrakt med talang

Tottenham skriver A-lagskontrakt med 17-årige talangen Luca Williams-Barnett.

Det meddelar klubben under torsdagen.

Foto: Bildbyrån





Luca Williams-Barnett har under de senaste åren imponerat stort i Spurs ungdomslag och i september gjorde han sin debut i A-laget, då han hoppade in i 3–0-segern mot Doncaster Rovers i Carabao Cup.



Nu bekräftar Tottenham att han belönas med att skriva sitt första professionella kontrakt med klubben.



Den offensiva mittfältaren har gått hela vägen genom Spurs akademi. Förra säsongen gjorde han bland annat ett hattrick i U17 Premier League Cup-finalen mot Charlton Athletic och utsågs till målskytten bakom säsongens bästa fullträff i U18 Premier League.

Han redan representerat England på ungdomsnivå från U15 till U18.