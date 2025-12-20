Officiellt: Wolves ordförande avgår – efter nästan tio år

Wolverhampton Wanderers går mycket tufft just nu.

Då har styrelseordförande Jeff Shi valt att tacka för sin tid i klubben.

– Det har varit en ära och ett privilegium, säger han i ett uttalande.

Foto: Alamy

Med 16 spelade matcher i Premier League ligger Wolverhampton Wanderers sist i tabellen. Detta då man hittills inte har lyckats vinna någon match och endast skrapat ihop två poäng.

Det har i sin tur fått supportrar till klubben att rikta skarp kritik mot styrelseordförande Jeff Shi, som också äger Fosun International som i sin tur äger klubben.

Nu meddelar dock Wolves att Shi har valt att lämna sitt uppdrag i klubben efter nära tio år. Däremot kommer han att fortsätta att vara ordförande och vd för Fosun Sports Group.

– Jag tog över nycklarna till den här stolen med ödmjukhet. Idag kliver jag åt sidan med ett hjärta fullt av tacksamhet. Det har varit en ära och ett privilegium att få arbeta tillsammans med vår ledningsgrupp, spelare, tränare, personal och – framför allt – våra fans, säger Shi i ett uttalande på klubbens hemsida.

Härnäst kommer Nathan Shi att agera interimordförande för klubben under en period. Nathan Shi är inte släkt med sin föregångare men har arbetat för ägargruppen Fosun sedan 2016.



