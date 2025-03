Olsen höll nollan – när Aston Villa vann

Under lördagen ställdes Aston Villa mot Brentford i Premier League.

Inför matchen saknades första målvakten Emiliano Martinez.

Då hoppade svenske Robin Olsen in och höll nollan.

Under lördagen tog Brentford emot gästande Aston Villa i den 28 omgången av Premier League. Inför matchen saknades Birminghamklubbens första målvakt Emiliano Martinez. Det innebar att svenske Robin Olsen hoppade in mellan stolparna.

Matchen slutade 1–0 till Aston villa efter mål av lagets skyttekung Ollie Watkins, i den 49 minuten. Olsen släppte in in något baklängesmål under matchen, som var hans tredje framträdande i Premier League den här säsongen.

Under matchen kom dock oroväckande bilder när den svenske målvakten tog sig för ryggen under delar av matchen.

– Olsen har känt av något i ryggen. Men han kallar inte på behandling, sa Sky-reportern David Richardson.

Aston Villa ligger just nu på en sjunde plats i Premier League.