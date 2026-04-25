Oro i Arsenal: Dubbla skadebekymmer

Arsenal tog en viktig seger mot Newcastle, men fick samtidigt två tunga skadeavbräck.

Både Kai Havertz och Eberechi Eze tvingades bytas ut under matchen.

Trots tre poäng och återtagen serieledning i Premier League överskuggades Arsenals 1–0-seger av nya skadeproblem.

Kai Havertz tvingades lämna planen redan i den första halvleken. Den tyske offensiva mittfältaren satte sig ned i mittcirkeln innan han långsamt gick av planen och fortsatte direkt in i omklädningsrummet.

Havertz hade dessförinnan stått för assisten till matchens enda mål.

Hans ersättare blev Viktor Gyökeres, som för andra ligamatchen i rad inledde på bänken men nu fick komma in tidigare än väntat.

Även målskytten Eberechi Eze tvingades bryta matchen senare under den andra halvleken. 27-åringen såg ut att känna av en skada och byttes ut efter samtal med tränaren Mikel Arteta.

Till skillnad från Havertz gick Eze inte till omklädningsrummet, utan satte sig på bänken efter bytet.

Hur allvarliga skadorna är återstår att se, men dubbelavbräcket kan bli ett tungt bakslag för Arsenal i det avgörande skedet av säsongen.