Pep Guardiolas dom: ”Kan bli en av de bästa”

Matheus Nunes har gjort ett gott intryck i Manchester City.

Nu hyllas 27-åringen av tränaren Pep Guardiola.

– Under de senaste två eller tre matcherna har han spelat otroligt, säger tränaren enligt Daily Mail.

Foto: Alamy

Manchester City har inte förlorat på sina nio senaste tävlingsmatcher. De kommer senast från en seger mot Villareal i Champions League.

En av spelarna som har fått allt större förtroende den här säsongen är Matheus Nunes. I CL-matchen mot Villareal fick han spela 90 minuter och nu lovordar City-tränaren Pep Guardiola 27-åringen.

– Matheus kan bli en otrolig högerback. För att han är en defensiv mittfältare med otrolig fysikalitet i backlinjen. Om han är fokuserad kan han bli en av de bästa, säger Guardiola enligt Daily Mail.

Nunes har vana att spela på mittfältet men i den senaste matchen fick han spela i backlinjen hela matchen. En position som portugisen jobbar på.

– Det handlar om honom nu, vi pratade mycket om det. Det handlar bara om att ändra sig och känna att man kan känna det, för han har speciella egenskaper att spela i laguppställningen. Under de senaste två eller tre matcherna har han spelat otroligt.

Matheus Nunes står noterad för ett mål och en assist på nio matcher den här säsongen. Han anslöt till klubbens 2023 och har kontrakt till sommaren 2028.