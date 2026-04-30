Uppgifter: Manuel Neuer kan förlänga med Bayern München

Manuel Neuers framtid i Bayern München har varit oviss.

Nu rapporterar Bild att samtal om en förläning är påbörjad.

Manuel Neuers kontrakt med Bayern München löper ut efter säsongen, och länge har det varit oklart om den rutinerade målvakten tänker fortsätta eller sätta punkt för karriären.

Nu rapporterar Bild att processen har tagit ett tydligt steg framåt. Enligt tidningen sågs Neuers agent Thomas Kroth lämna Bayerns högkvarter i München efter ett möte med klubbledningen under torsdagen.

Uppgifterna gör gällande att diskussionerna rörde Neuers framtid och konkreta förhandlingar om ett nytt kontrakt. Bayern ska vara eniga om att man vill behålla målvakten ytterligare en säsong.

Planen sägs vara att Neuer fortsätter som förstaval, samtidigt som han stöttar Jonas Urbig i utvecklingen mot att bli framtida etta. Den 22-årige målvakten pekas ut som en möjlig efterträdare, och tanken är att Neuer i så fall även tar en mentorroll samtidigt som speltiden fördelas mer än tidigare.