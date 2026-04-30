Emmanuel Yeboah lämnar Halmstad: ”Annars hade han spelat”

Foto: Bildbyrån

Emmanuel Yeboah har varit utlånad från Brøndby IF till Halmstads BK sedan förra sommaren. Låneavtalet löper ut i sommar och innehåller en köpoption – men mycket tyder på att den inte kommer att aktiveras.

– Annars hade han spelat om vi hade haft ett positivt beslut, säger sportchefen Jesper Westerberg till Hallandsposten.

Anfallaren fick gott om speltid under fjolåret, men har haft en betydligt mer undanskymd roll den här säsongen. Westerberg berättar att dialogen främst förts med spelarens agent.

– Det är väl med hans agent mest, men spelare vet ungefär hur det ligger till och ser ut. Sen är det upp till tränaren att ha samtal med spelaren om vad de behöver förbättra för att spela. Just nu är det ganska tydligt att han återvänder till Brøndby.

Någon ersättare ser inte ut att värvas. I stället tänker HBK förlita sig på Malte Persson och Omar Faraj.