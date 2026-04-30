Officiellt: Spurs-kaptenen lämnar i sommar

Lagkaptenen Bethany England, 31, lämnar Tottenham.

Det meddelar London-klubben under torsdagen.

Bethany England har tillhört Tottenham sedan vårsäsongen 2023. Sedan dess har hon blivit lagkapten och gjort stort avtryck i Tottenham.

Nu kommer London-klubben med ett chockartat besked.

England lämnar klubben i sommar i samband med att kontraktet går ut.

– Bethany har etsat in sitt namn i Tottenhams historia och kan lämna klubben med en stolthet över den bestående inverkan hon har gjort på klubben, säger Damernas Managing Director, Andy Rogers.

England säger följande efter beslutet:

– Från allra första början gav klubben mig något jag inte ens insåg att jag sökte. Din värme, din tro, ditt orubbliga stöd. Klubben fick mig till och med att känna mig sedd igen. I stunder då jag ifrågasatte mig själv gjorde du det aldrig. Jag kom hit i hopp om att återupptäcka något jag hade förlorat, men jag går därifrån med så mycket mer än jag någonsin kunnat föreställa mig, säger hon via klubbens sociala medier.

Totalt har det blivit 38 mål på 84 matcher. Tidigare har hon tillhört Liverpool och Chelsea.