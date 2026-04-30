Uppgifter: Barcelona har ögonen på PSG-talang

David Boly, 17, är PSG:s stora talang.

Nu har Barcelona ögonen på talangen, det uppger Le Parisien.

David Boly har under hösten funnits med på bänken vid fyra tillfällen i Ligue 1 för Paris Saint-Germain – men ännu inte fått göra sin ligadebut.

Högerbacken har däremot redan fått känna på seniorfotboll genom ett framträdande i den franska cupen.

Samtidigt växer intresset kring försvararens framtid.

Enligt Get French Football News har han ett ungdomskontrakt med PSG som sträcker sig till 2027. Samtidigt rapporterar Le Parisien att FC Barcelona följer utvecklingen noga.

I dagsläget är Jules Koundé det främsta alternativet på högerbackspositionen i Barcelona.