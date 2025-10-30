Uppgifter: Foden tar in advokater – efter falska dödsrykten om hans barn

Efter att falska AI-bilder spridits på nätet – där det påstås att hans barn har cancer och avlidit – sätter Phil Foden nu ner foten.

Enligt The Sun tar han in advokater för att ”ställa nättrollen till svars”.

Foto: Bildbyrån

Det har spridits AI-bilder på Phil Fodens barn där de påstås att hans barn har drabbats av cancer och avlidit.



Nu har Phil Foden, 25, fått nog av de lögner som sprids om hans familj. Manchester City-stjärnan hjälp av advokater för att agera mot spridarna.

Det är den brittiska tidningen The Sun som rapporterar att Foden anlitat ett juridiskt team för att försöka ta bort materialet och hitta de ansvariga bakom de falska inläggen.

Blderna började spridas med påståenden om att Fodens äldsta son Ronnie, 6, skulle ha gått bort. Därefter följde fler AI-genererade bilder där Foden och hans partner Rebecca Cooke, 24, påstods sörja sina barn.

Rebecca Cooke har själv kommenterat situationen på Instagram: