PL-spelare hotad med pistol av agent

Ett drama har utspelat sig i England.

Enligt The Mirror har en Premier League-spelare hotats med pistol av en agent.

Agenten ska, enligt uppgifter, blivit arresterad av polisen.

Foto: Alamy

Händelsen ska ha inträffat klockan 11:14 (engelsk tid) den 6 september i år. En icke identifierad Premier League-spelare, som uppges värderas till omkring 60 miljoner pund (motsvarande nästan 750 miljoner kronor) ska ha promenerat längst en gata i London när han konfronterades av en person.

Det ska röra sig om en fotbollsagent som enligt The Mirror ska ha hotat spelaren med pistol. Enligt uppgifter ska agenten blivit arresterad av polis strax efter händelsen.

Londonpolisen ska ha inlett en fullständig utredning av incidenten.

Samtidigt greps och häktades en agent förra månaden, misstänkt för att ha visat upp ett skjutvapen med avsikt att orsaka rädsla för våld, enligt The Sun. Agenten, som representerar stjärnor inklusive en engelsk landslagsspelare, utreds också för påstådd utpressning och hot mot fotbollsspelarens vän.