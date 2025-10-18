Postecoglou slår tillbaka: ”Ser mig som en vinnare”

Ange Postecoglou har det tufft i Nottingham Forest.

Den nye tränaren har inte vunnit på sju matcher och hänger löst.

– Då är jag en misslyckad tränare, säger Forest-tränaren enligt Talksport.

Ange Postecoglou. Foto: Alamy

Efter att Nottingham Forest brutit med förre tränaren Nuno Espirito Santo stod det klart att den förre Spurs-tränaren Ange Postecoglou ersätter honom.

Starten för Postecoglou i Forest har varit en mardröm. På de inledande sju matcherna har laget inte lyckats bärga en enda seger och nu hänger den australiensiske tränaren redan löst. Enligt sajten Talksport kan han få sparken om de förlorar mot Chelsea under lördagen.

Postecoglou själv har uttryckt frustration i samband med kräftgången. Han menar att man kan se det ur två olika perspektiv.

– Om du ser det genom prismat: ”Jag är en misslyckad chef som har tur som får det här jobbet”… sen självklart ser det ut som att den här killen är under press under de här första fem veckorna, men det finns en alternativ historia du kan titta på, säger han enligt Talksport och tillägger:

– Jag blev lite kränkt av det eftersom jag ser mig själv som en vinnare.

Postecolgou var med och tog Tottenham till en Europa League-titel förra säsongen. Men enligt honom landade fokuset på Spurs svaga tabellplacering.

– Allt jag har hört sedan jag lämnade Tottenham är att vi slutade på 17:e plats förra året… så om man ser det genom det prismat, ja, då är jag en misslyckad tränare som hade tur som fick en ny chans.

Nottingham Forest ligger på en 17:e plats i Premier League-tabellen. Matchen mellan Forest och Chelsea drar i gång 13.30.



