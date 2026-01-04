TV: Fernandez räddade Chelsea mot City – kvitterade på stopptid
Manchester City var på väg mot tre tunga poäng hemma mot Chelsea.
Då kvitterade bortalaget genom Enzo Fernandez på stopptid.
Toppmöte i Manchester denna söndagskväll då Manchester City tog emot Chelsea och det var hemmalaget som började bäst.
Manchester City skapade en hel del halvchanser och i slutet av den första halvleken var Erling Haaland väldigt nära att ge hemmalaget ledningen, detta då han prickade insidan av stolpen. Ett ledningsmål skulle dock komma för City i den första halvleken.
Bara några minuter senare så satte nämligen Tijjani Reijnders dit 1–0.
1–0 såg sedan ut att stå sig matchen ut trots flera halvlägen åt båda hållen, men i den 94:e minuten utjämnade Chelsea genom Enzo Fernandez.
Argentinaren satte dit sin egna retur från nära håll och målet fixade en poäng för Chelsea.
