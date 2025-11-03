Rooney slår tillbaka: ”Har inte varit lika bra”

Ordbråket fortsätter.

Nu svarar Wayne Rooney på Virgil van Dijks kommentar.

– Jag har full respekt för Virgil van Dijk, säger han i ”The Wayne Rooney Show”.

Foto: Alamy

Liverpool är i fullskalig kris med bara en vinst på de senaste fem Premier League-matcherna. Hård kritik mot den regerande mästaren har riktats från flera håll, och en av dem som stämmer in i kritiken är Manchester United- och den engelska landslagslegendaren Wayne Rooney.

40-åringen gick ut hårt mot Liverpools kapten och försvarsklippa Virgil van Dijk och kritiserade mittbackens sätt att leda.

– Det påverkar inte mig. Han är såklart en legendar och en stor spelare som inspirerade många. Jag kan bara säga positiva saker om honom. Men den kommentaren… Jag skulle kalla det lat kritik. Det är min personliga åsikt, svarade van Dijk enligt The Athletic.

”I fjol var det svårt att säga något dåligt”

Nu fortsätter ordbråket. I det senaste avsnittet av ”The Wayne Rooney Show” svarar Rooney på orden från van Dijk.

– Van dijk, precis som Salah, har över de senaste fem åren varit en av, om inte den bästa försvararen i världen. I fjol var det svårt att säga något dåligt för att han var så bra. Jag är säker på att han skulle säga att han inte har varit lika bra denna säsong, säger han och fortsätter:

Wayne Rooney. Foto: Alamy

– Som kapten är det ditt jobb att prata med dina lagkamrater om saker inte går som de ska, att hålla möten med dina lagkamrater. Det var det jag menade, som en kapten och som en ledare är jag säker på att han har gjort det. Jag har full respekt för Virgil van Dijk. Han är en fantastisk spelare. Mitt jobb är att säga mina åsikter. Jag är säker på att om du frågar honom eller Arne Slot (tränare) har han inte varit lika bra.

Liverpool ligger trea i Premier League-tabellen efter tio omgångar.