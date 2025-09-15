Rooneys känga: ”Det har blivit värre”

Manchester United åkte på en tung derbyförlust.

Efter nederlaget var den förre United-stjärnan Wayne Rooney tveksam till tränaren Ruben Amorim.

– Ärligt talat är det inte tillräckligt bra, säger han enligt Mirror.

Foto: Bildbyrån

Manchester United har inlett Premier League-säsongen med fyra poäng på fyra matcher. Senast blev en 0–3-förlust mot största rivalerna Manchester City.

Efter matchen var det upprör i United-led och klubbikonen Wayne Rooney har svårt att se att det kommer att bli bättre under tränaren Ruben Amorim.

– Det är svårt att se hur det fortsätter. Jag tror inte att någon kan förstå och uppfatta vad som händer. Ärligt talat är det inte tillräckligt bra. Jag vill vara så stöttande och positiv som jag kan vara gentemot tränaren och spelarna, säger Rooney enligt Mirror.

Samtidigt som Rooney vill försöka se det positivt – har det inte blivit bättre.

– Men det är väldigt svårt att sitta här och säga att vi ser framsteg och åtminstone ser vi saker som kommer att ge resultat inom en snar framtid. Vi ser inget av det och det är väldigt svårt.

Han avslutar:

– Jag tror att om managern (Amorim) är ärlig mot sig själv så har det blivit värre.

Manchester United ställs mot Chelsea i nästa omgång.