Haaland tvåmålsskytt – när City vann derbyt

Manchester City mot Manchester United under söndagen.

Då vann City stort med 3–0.

Foto: Bildbyrån

Manchester City inledde derbyt mot Manchester United med ett mål i den 18:e minuten. Phil Foden löpte sig fri i Uniteds straffområde och nickade in ledningsmålet.

I den andra halvleken fortsatte City att göra mål. Erling Braut Haaland stormade fram i djupet och chippade bollen över målvakten Altay Bayindir.

– Briljant mål. Tajmingen på allting är helt perfekt, säger Gary Neville till Sky Sports.

Hemmalaget fortsatte att trycka på för ytterligare ett mål och i den 69:e minuten kom till slut 3–0-målet. Återigen var det Braut Haaland som ångade på från egen planhalva och fick in bollen i motståndarnas mål. Fullträff nummer 90 i Premier League för den norske anfalsstjärnan.

Manchesterderbyt slutade 3–0 till de ljusblåa. Segern blev Citys andra den här säsongen.