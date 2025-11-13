Rooneys pudel: ”Hade kanske fel där”

Wayne Rooney kritiserade Virgil van Dijk efter Liverpools förlust mot Manchester City.

Nu medger engelsmannen att han kan ha gått för hårt på mittbacken.

– Mitt jobb nu är att ge mina åsikter, konstaterar Rooney enligt Daily Mail.

Efter Liverpools förlust mot Manchester City kritiserade den numera expertkommentatorn Wayne Rooney lagkaptenen Virgik van Dijk, att han börjat ”bli bekväm” nya kontrakt. Ett uttalande som Van Dijk senare svarade på.

– Förra året hörde vi ingenting om detta, eftersom det gick bra, och vi sågs också som ledare. I år när det inte går så bra som vi vill, då gör vi inte vårt jobb ordentligt. Så det är det livet vi lever, sa han enligt Mirror.

Efter sitt uttalande pudlar Rooney och erkänner att han kan ha gått för hårt på Liverpool-kaptenen.

– Det enda där jag kanske gick lite för hårt är när jag sa att han blivit bekväm sedan han skrev på sitt nya kontrakt – det är en stor sak att säga, och kanske hade jag fel där, säger Rooney.

Samtidigt är engelsmannen tydlig med att han står för det han säger.

– Mitt jobb nu är att ge mina åsikter, och jag tycker att jag vill vara rak och ärlig med mina åsikter och hur jag känner.

Liverpool ligger på en åttondeplats i Premier League.