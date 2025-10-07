Liverpool har förlorat tre raka.

Nu pekar ikonen Wayne Rooney finger mot storstjärnan Mohamed Salah.

– Jag tycker att han har sett vilsen ut, säger legendaren.

Foto: Alamy

Chockförlust i ligan mot Crystal Palace på övertid, fiasko mot Galatasaray i Champions League, och övertidsförlust mot Chelsea i Premier League. Ja, Liverpools vecka har varit allt annat än bra.

Den regerande Premier League-mästaren står på tre raka förluster och har blivit omsprungen av Arsenal i PL-tabellen. Nu pekas fingrar mot storstjärnan Mohamed Salah, 33.

Det är den engelska fotbollsikonen och Manchester United-legendaren Wayne Rooney som går hårt åt Liverpools egyptiska skyttekung. I The Wayne Rooney Show riktar den 39-åriga ex-spelaren kritik mot Salah.

Salah deppar efter förlusten mot Chelsea. Foto: Alamy

– Jag tror att toppspelare har lite ego, och Mo Salah har varit en av de bästa spelarna i ligan under lång tid. Jag tror att den senaste veckan har visat något. När det går bra och du gör mål och vinner matcher är det fantastiskt, och laget står ut med det, säger han enligt The Mirror.

– Men under den senaste veckan skulle jag ifrågasätta hans arbetsmoral. Vi vet att han inte alltid kommer tillbaka och försvarar lika mycket, men i Chelsea-matchen blev hans ytterback sönderspelad medan han tittade på.

”Det var bekymmersamt”

Rooney pekar på att Salah inte arbetar tillräckligt hårt i försvarsspelet, och att han inte högerbacken Conor Bradley tillräckligt mycket i förlusten mot Chelsea i helgen.

– Han kommer inte tillbaka och hjälper till, och spelare som (Virgil) Van Dijk och ledarna i omklädningsrummet borde säga till honom, ’du behöver hjälpa till.’ Det var bekymmersamt – och jag tycker att han har sett lite vilsen ut den senaste veckan, säger Rooney.

Wayne Rooney. Foto: Alamy

Som spelare gjorde Wayne Rooney totalt 559 matcher och 253 mål för Manchester United. Han representerade det engelska landslaget i 120 landskamper och svarade för 53 fullträffar.

Han lade fotbollsskorna på hyllan 2021. Sedan dess har han varit tränare för Derby, DC United, Birmingham och Plymouth.