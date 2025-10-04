Estêvão frälste Chelsea i 95:e mot Liverpool

Alexander Isak svarade för sin första poäng i Liverpool-tröjan, men assisten mot Chelsea hjälpte till sist föga.

För i 95:e minuten avgjorde brassen Estêvão med 2-1 på Stamford Bridge.

Efter en flygande start på säsongen har Liverpool nu tre raka förluster.

För efter nederlag mot Crystal Palace i ligan och Galatasaray i Champions League kom nu nästa plump i gigantmötet mot Chelsea.

Moises Caicedo gav hemmalaget ledningen på Stamford Bridge innan kvarten var spelad, men efter dryga timmen kvitterade Cody Gakpo efter assist från Alexander Isak. Detta var svenskens första poäng sedan ankomsten till Liverpool från Newcastle.

Men assisten visade sig hjälpa föga, för i 95:e minuten frälste Estêvão sitt Chelsea med det avgörande 2-1-målet. Den unge brassen därmed stor hjälte på Stamford Bridge.

I och med detta tappar Liverpool förstaplatsen till Arsenal medan Chelsea klättrar upp på en sjätteplats.