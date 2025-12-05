Roy Keanes sågning: ”Han såg ut som en skolpojke”

Manchester United fick endast med sig en poäng mot West Ham under gårdagen.

Då valde United-ikonen Roy Keane att kalla Mason Mount för ”skolpojke”.

– Om någonting drog inhopparna ner nivån i United, säger han till Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Under torsdagskvällen gick den 14:e omgången av Premier League i mål. Då ställdes Manchester United mot West Ham på Old Trafford, i en match som slutade med delad poäng och resultatet 1-1. Det blev alltså ännu ett poängtapp för United som just nu placerar sig på en åttondeplats i tabellen.

Resultatet och prestationen fick den förre United-spelaren Roy Keane att skicka en rejäl känga mot inhopparna i matchen, som han inte tyckte kom upp i rätt nivå.

– När man tittar på truppen, med tanke på de pengar som har spenderats, saknar de styrka i djupet. Särskilt i anfallszonerna, sade han till Sky Sports och fortsatte:

– När man försöker att stänga en match tittar jag på Mason Mount när han kom in. För vissa spelare tar det längre tid att komma igång, men han var som en skolpojke där ute. Man letar efter spelare som kommer in med närvaro. Om något sänkte inhopparna nivån i United.

Vidare fortsätter Keane att kritisera det faktum att man inte lyckas steppa upp när det krävs som mest.

– Anledningen till att ni spelar för Man Utd är att de ska hanterar sådana situationer. Om de inte klarar av det, hur ska ni de klara av att vara ett lag i toppen av tabellen, avslutar han.