Ruben Amorim: ”Det gör mest ont”

Ruben Amorim är pressad i Manchester United.

Men portugisen är tydlig med att han inte vill lämna.

– Jag tror att det skulle vara riktigt svårt att lämna, säger han enligt Sky Sports.

Foto: Alamy

Inför lördagens drabbning med Sunderland ligger Manchester United på en 14:e plats i Premier League. Tränaren Ruben Amorim är pressad och det råder spridda uppgifter m hur framtiden i klubben ser ut.

Enligt Athletic-journalisten David Ornstein har United inga planer på att släppa Amorim. Samtidigt rapporterar The Telegraph att om det blir en förlust mot Sunderland får han sparken. Amorim själv menar att det inte är hans beslut att lämna eller inte.

– Det är styrelsens beslut. Jag kan inte göra det. Ibland har jag den känslan och att förlora är svårt. Det är så frustrerande när man skapar momentum, går vidare till nästa match och något händer, säger han enligt Sky Sports och fortsätter:

– Den känslan gör ibland ont i mig. Även spelarna och särskilt personalen här. Men det är inte mitt beslut. Och jag tror att det skulle vara riktigt svårt att lämna om jag inte gör allt för att fortsätta min karriär här.

Samtidigt är han tydlig me att den svaga sviten är jobbig för honom.

– Jag kan berätta att när vi har spelat matchen och ser mig, så bryr jag mig inte om mitt jobb. Den där smärtan av att inte vinna matcher eller misslyckas. Det är det som gör mig mest ont.

Matchen mellan Manchester United och Sunderland startar 16.00.