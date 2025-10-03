Experten slår fast: Amorim stannar i United

Det ryktas kring Ruben Amorims framtid i Manchester United.

Enligt Athletic-journalisten David Ornstein stannar portugisen.

Men The Telegraph menar att han kan få sparken vid förlust mot Sunderland.

Foto: Bildbyrån

Manchester United är inne i en tung period och tränaren Ruben Amorim uppges hänga löst. Enligt brittiska The Telegraph kan portugisen få sparken om det blir en förlust mot Sunderland i helgen.

Athletic-journalisten David Ornstein menar att uppgifterna inte stämmer.

Ornstein berättar för NBC Sports att United inte har några planer på att göra sig av med tränaren. Amorim själv sägs inte vilja lämna klubben heller.

Enligt Ornstein vill klubbens delägare Sir Jim Ratcliffe ge Amorim mer tid samtidigt som resultaten drastiskt måste förbättras.

Manchester United ligger på plats 14 i Premier League.