Så satte Isaks exit spår i Newcastle: ”Utmanande”

Alexander Isak lämnade Newcastle för Liverpool.

Nu menar Newcastle-tränaren att svenskens håll fortfarande är svårt att fylla.

– När man tar bort den spelaren från laget kommer det att förändra dynamiken, säger Howe till ESPN.

Foto: Alamy

Newcastle United och Liverpool drabbar samman under lördagen. För Alexander Isaks del är det första gången hans gamla klubb ställs mot hans nuvarande. Isak kommer däremot inte att spela då han drabbats av en skada.

Inför matchen förklarar Isaks förre tränare Eddie Howe att svenskens exit fortfarande påverkar Newcastle.

– Det är en ständigt utmanande sak, säger han till ESPN och fortsätter:

– Man förlorar en spelare som Alex … Och låt oss vara ärliga, Liverpool betalade pengarna de gjorde för att han är en enastående fotbollsspelare, en otrolig talang. Vi hade förmånen att ha honom under de år vi hade honom. Vi älskade att arbeta med honom.

Newcastle har hittills haft en ojämn Premier League-säsong. Laget ligger på en nionde plats efter 23 omgångar. Howe menar att de fortfarande försöker att få till de med sina nyförvärv – efter att Isak lämnat.

– När man tar bort den spelaren (Alexander Isak) från laget kommer det att förändra dynamiken. Sedan måste man försöka hitta ett sätt att, inte ersätta honom, utan hitta en eller flera spelare som fortfarande kan göra laget riktigt effektivt. Vi är fortfarande i den situationen och vi har försökt göra det hela säsongen. Jag tycker att killarna som har kommit in har gjort ett väldigt bra jobb.

Matchen mellan Liverpool och Newcastle startar 21.00 på lördagen.