Sågar Isaks transfer längs fotknölarna: ”Har varit katastrofal”

Alexander Isak blev den dyraste värvningen i Premier Leagues historia förra sommaren.

Nu sågar den före detta Newcastle-spelaren Alan Shearer övergången i stort.

– Det har verkligen inte fungerat för någon part, säger han till Liverpool Echo.

Foto: Bildbyrån

Det var i slutet av sommarens transferfönster som det till sist stod klart att Alexander Isak köptes loss av Liverpool och lämnade Newcastle United. Detta i en rekordstor övergång på hela 1,6 miljarder kronor.

Sedan dess har Blågult-anfallarens säsong kantats av en skada som höll honom borta från spel länge och totalt sett står han noterad för spel i 20 matcher där det har blivit tre mål.

Tidigare under april månad var anfallaren tillbaka på planen för Liverpool och har nu startat två raka matcher. Trots det dömer den förre Newcastle-spelaren och skyttekungen i Premier League, Alan Shearer, ut Isaks övergång till ”The Reds” totalt.

– Isaks övergång har varit katastrofal för Newcastle, Liverpool och honom själv. Det har verkligen inte fungerat för någon part. Pengarna de betalade för honom var bra för Newcastle, men det har helt enkelt inte fungerat för de tre parterna, säger Shearer till Liverpool Echo och fortsätter:

– Jag vet inte hur omfattningen av hans skada har påverkat honom eller hur mycket den har skadat honom mentalt i år. Han ser ut att vara i form till VM med Sverige, och på pappret ser deras anfallslinje med (Viktor) Gyökeres, (Anthony) Elanga, Isak och (Dejan) Kulusevski hyfsad ut.

Huruvida Isak någonsin kommer att komma tillbaka till den form han hade i Newcastle vågar inte Shearer sia om.

– Tills vi vet var han är mentalt och fysiskt är det en svår fråga att svara på om han någonsin kommer att bli lika bra som han var i Newcastle. Det är mycket att ta itu med, vad som har hänt honom den här säsongen, avslutar han.