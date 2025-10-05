Säker kring Salah och Isak: ”Desto mer kommer de att klicka”

Liverpool föll på nytt igår mot Chelsea och samspelet mellan Alexander Isak och Mohamed Salah är fortsatt svagt.

Storklubbens tränare, Arne Slot, är dock övertygad om att det kommer att lossna för duon.

– Ju mer de spelar tillsammans, desto mer kommer de att klicka, säger han enligt The Guardian.

Foto: Bildbyrån

Estêvão blev stor hjälte för Chelsea mot Liverpool igår kväll.

Brassen satte dit segermålet på stopptid och med det så åkte Liverpool på sin tredje raka förlust.

Ett problem igen för Liverpool igår var att samspelet mellan Mohamed Salah och Alexander Isak fortsatt är svagt.

Arne Slot är dock säker på att det kommer klicka.

– Ju mer de spelar tillsammans, desto mer kommer de att klicka. Man måste jobba riktigt hårt för att nå en viss nivå och det är väldigt svårt i fotboll eftersom man också spelar mot väldigt bra lag för att hålla den nivån uppe. Med det menar jag kontinuitet. Men det är tydligt att vi hade våra förändringar under sommaren. Spelarna kom vid olika tidpunkter, säger han enligt The Guardian och fortsätter:

– Förra veckan var det knappt någon träningstid. Ändå måste vi försöka få in de här spelarna. Om resultatet hade varit bättre i dag med oavgjort eller vinst så hade vi haft en bra start på säsongen om man tar hänsyn till allt som hände i Liverpool i somras.

Nu väntar som bekant landslagsuppehåll, efter det ställs Liverpool mot värsta rivalen Manchester United.