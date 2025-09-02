Mohamed Salah spelar med ett helt nytt anfall i Liverpool.

Därför kommer det att ta tid för honom att lära sig spela med ”The Reds” nya offensiv.

– Jag visste var jag skulle börja med Diogo eller Darwin, jag visste var jag hittade dem, säger Salah enligt The Mirror.

Foto: Bildbyrån

Liverpool har satsat hårt under sommarens transferfönster och värvat för över fem (!) miljarder kronor. Detta i form av spelare som Alexander Isak (som blev klar så sent som igår), Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Milos Kerkez och Jeremie Frimpong.

Således har den egyptiske stjärnan, Mohamed Salah, fått en hel del nya lagkamrater att lära sig att spela med – vilket han medger tar tid.

– Så här långt har jag inte listat ut alla relationer än, säger Salah till podcasten Men In Blazers, via The Mirror, och fortsätter:

– Med Darwin (Nunez) or Lucho (Luis Diaz) eller de andra grabbarna som brukade spela där uppe – eller Diogo. Jag visste var jag skulle börja med Diogo eller Darwin, jag visste var jag hittade dem. Jag kände till deras spel väldigt väl men med Hugo, han är fortfarande ny.

Salah fortsätter:

– Ibland behöver jag bollen på planen, ibland behöver vi den på ytan. Vi försöker att lista ut det, genom träningspass eller videos som tränaren visar oss. Vi kommer att lista ut det snart för det kommer också att hjälpa mitt spel att utvecklas.