Liverpools galna transferfönster – har spenderat över fem (!) miljarder

Alexander Isak är klar för Liverpool.

Anfallaren ansluter för omkring 150 miljoner euro och blir den dyraste värvningen någonsin i Premier League.

Det tar Liverpool till en total transferkostnad på nästan 490 miljoner euro denna sommar – överlägset mest i världen.

Foto: Alamy

Under natten till måndag började rapporterna strömma in; Alexander Isak får sin drömflytt. Efter månader av spekulationer om anfallarens vara eller icke vara i Newcastle blev övergången till Liverpool klar och Isak ansluter för brittiskt transferrekord.

Affären uppges vara värd omkring 150 miljoner euro (motsvarande strax över 1,6 miljarder kronor) och blir den dyraste övergången till en engelsk klubb någonsin.

Den svenska storaffären på deadline day markerar Liverpools åttonde nyförvärv i sommarens transferfönster. Den blir dessutom Premier League-mästarens andra rekordvärvning på ett och samma transferfönster.

Liverpools rekordsommar

När Florian Wirtz köptes loss från tyska Bayer Leverkusen tidigare i somras blev mittfältaren Liverpools dyraste nyförvärv någonsin för omkring 125 miljoner euro (drygt 1,38 miljarder kronor). Bara tre månader senare suddas rekordvärvningen ut och Liverpool har en ny dyraste spelare någonsin.

Foto: Alamy

Storklubben har dessutom värvat Hugo Ekitiké från Eintrach Franfurt för omkring 95 miljoner euro, vilket är Liverpools tredje dyraste nyförvärv någonsin (inklusive Alexander Isak). Merseyside-klubbens tre dyraste värvningar någonsin har alltså kommit under en och samma sommar. Det tidigare rekordet var Darwin Núñez från Benfica för 85 miljoner euro 2022.

Även Milos Kerkez, Jeremie Frimpong och Giovanni Leoni har anslutit till Liverpool under sommarens transferfönster.

Inklusive Isak-affären har Liverpool med det spenderat hissnande 489, 6 miljoner euro (motsvarande drygt 5,4 miljarder kronor), enligt sajten Transfermarkt, under sommarfönstret. Det är mer än 163 miljoner euro mer än Chelsea, som har spenderat näst mest i världen denna sommar (325,85 miljoner euro), och mer än vad Newcastle och Manchester United (4:a och 5:a på listan) har spenderat – tillsammans.

Premier Leagues dyraste värvningar:

Alexander Isak till Liverpool, 150 miljoner euro Florian Wirtz till Liverpool, 125 miljoner euro Enzo Fernández till Chelsea, 121 miljoner euro Jack Grealish till Manchester City, 117 miljoner euro Declan Rice till Arsenal, 116 miljoner euro Moisés Caicedo till Chelsea, 116 miljoner euro Romelu Lukaku till Chelsea, 113 miljoner euro Paul Pogba till Manchester United, 105 miljoner euro Kai Havertz till Chelsea, 100 miljoner euro Hugo Ekitiké till Liverpool, 95 miljoner euro

✔️ Källa: Transfermarkt.com