Salah historisk i sista derbyt – tangerar ikonen

Mohamed Salah nätade i Merseysidederbyt.

Det blev egyptierns nionde mål mot Everton.

Lika många som Liverpool-ikonen Steven Gerrard.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen besegrade Liverpool Everton med 2–1 efter ett sent avgörande mål av Virgil van Dijk.

Liverpools första mål i matchen gjordes av Mohamed Salah. Egyptiern har tidigare bekräftat att han lämnar Liverpool efter säsongen vilket innebar att det blev hans sista derby mot stadsrivalen.

Då såg Salah till att bli historisk.

Söndagens fullträff innebar att han kliver upp på nio gjorda mål mot Everton – vilket är lika många som klubbikonen Steven Gerrard.

Den spelare som gjort flest mål i Merseysidederbyn är den forne Liverpool-anfallaren Ian Rush (20) följt av Evertons Dixie Dean (18).

Mohamed Salah noteras för totalt 257 mål och 122 assist på 439 matcher i Liverpool.