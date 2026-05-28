Uppgifter: Ibrahima Konaté lämnar Liverpool

Ibrahima Konaté sitter på ett utgående kontrakt med Liverpool.

Nu talar en del för att fransmannen lämnar klubben.

Det uppger TalkSport.

Ibrahima Konatés kontraktssituation har varit ett hett ämne under säsongsavslutningen. Det har tidigare rapporterats om att förhandlingar mellan mittbacken och klubben har hållit igång.

Någon överenskommelse ser dock inte ut att ha nåtts. Enligt TalkSport talar mycket för att Konaté lämnar Liverpool i samband med att avtalat löper ut den 1 juli.

Fransmannen anslöt till Liverpool sommaren 2021 från RB Leipzig. Totalt har han spelat 183 tävlingsmatcher för klubben.

Sedan tidigare står det klart att både Mohamed Salah och Andy Robertson lämnar Liverpool. Den senare uppges vara nära en flytt till Tottenham Hotspur.