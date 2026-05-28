Sviten bruten efter 68 (!) år – till följd av petningen
Hugo Larsson fick inte plats i Graham Potters VM-trupp.
Därmed bröt engelsmannen en nästan 70-årig trend.
Inte sedan 1958 har ett svensk VM-lag saknat en ”Larsson”.
Graham Potter bjöd på en del överraskningar när han tog ut sin VM-trupp, en av de var utelämnandet av mittfältaren Hugo Larsson.
Men petningen har mer betydelse än bara det sportiga. Samma stund som Potter valde att ta bort Larsson från sitt VM-lag bröt han en svit som sträcker sig tillbaka hela vägen till hemma VM 1958.
Det var nämligen den senaste svenska VM-truppen som saknade en spelare med efternamnet Larsson. Därefter, i åtta raka VM med svenskt deltagande, har åtminstone en spelare burit namnet.
Totalt sex Larssons har representerat Sverige under ett världsmästerskap. Samtliga har också fått speltid under turneringen. Två av de, Bosse och Henrik Larsson, har representerat blågult i tre VM-turneringar var.
Det kommer däremot inte ske i Nordamerika i sommar. Istället kommer assisterande tränaren Sebastian Larsson, som själv var med som spelare 2018, ensam få representera namnet den här gången.
Alla Larssons i den svenska VM-historien
2018 – Sebastian Larsson
2006 – Henrik Larsson
2002 – Henrik Larsson
1994 – Henrik Larsson
1990 – Peter Larsson
1978 – Bosse Larsson, Lennart Larsson
1974 – Bosse Larsson, Sven-Gunnar Larsson
1970 – Bosse Larsson, Sven-Gunnar Larsson
