Salah med nytt rekord – förbi Wayne Rooney

Mohamed Salah har gjort 277 poäng i Liverpool-tröjan.

Med det är han främst någonsin i Premier League i en enskild klubb.

Dagens assist mot Brighton tog honom förbi Wayne Rooney.

Foto: Bildbyrån

Mohamed Salah har varit väldigt omskriven den senaste tiden, detta efter hans attack mot Liverpool och Arne Slot efter bänkningen mot Leeds United förra helgen.

Egyptiern lämnades sedan utanför truppen när Liverpool besegrade Inter i Champions League, men i går kom uppgifter om att Salah var välkommen tillbaka i Liverpool och egyptiern fanns även med i truppen mot Brighton i dag.

Han inledde på bänken, men redan i mitten av den första halvleken fick han hoppa in, detta då Joe Gomez skadade sig.

I den andra halvleken serverade han sedan Hugo Ekitiké med en vacker hörna och assisten till fransmannen vara Salahs 278:e poäng i Liverpool-tröjan i Premier League, med den är han nu ensamt bäst sett till poäng i en enskild klubb.

Sedan tidigare stod Salah och den förre Manchester United-stjärnan Wayne Rooney på 277 poäng var, men nu är Salah förbi engelsmannen.