Mohamed Salah byttes in för Liverpool

Bänkad och utanför truppen mot Inter.

Tidigt mot Brighton fick dock Mohamed Salah komma in.

Detta då Joe Gomez tvingades bryta.

Foto: Bildbyrån

Mohamed Salah har varit rubrikernas man den senaste tiden.

Efter att ha bänkats i tre raka matcher gick egyptiern till attack mot klubben och mot Arne Slot. Konsekvensen då blev att han petades helt i truppen mot Inter i Champions League, men efter att Salah och Slot talat ut så kom i går rapporter om att Salah var välkommen tillbaka i Liverpool.

Salah fanns även med i matchtruppen mot Brighton, men på nytt så inledde egyptiern på bänken, dock blev han inte kvar där speciellt länge.

Redan i mitten av den första halvleken så blev han nämligen inbytt, detta då Joe Gomez tvingades bryta matchen.