Mohamed Salah byttes in för Liverpool

Bänkad och utanför truppen mot Inter.
Tidigt mot Brighton fick dock Mohamed Salah komma in.
Detta då Joe Gomez tvingades bryta.
Mohamed Salah har varit rubrikernas man den senaste tiden.
Efter att ha bänkats i tre raka matcher gick egyptiern till attack mot klubben och mot Arne Slot. Konsekvensen då blev att han petades helt i truppen mot Inter i Champions League, men efter att Salah och Slot talat ut så kom i går rapporter om att Salah var välkommen tillbaka i Liverpool.
Salah fanns även med i matchtruppen mot Brighton, men på nytt så inledde egyptiern på bänken, dock blev han inte kvar där speciellt länge.
Redan i mitten av den första halvleken så blev han nämligen inbytt, detta då Joe Gomez tvingades bryta matchen.
