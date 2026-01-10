Semenyo tog farväl av Bournemouth – köpte tidningsannons

Antoine Semenyo har gjort sin sista match för Bournemouth.

Då passade den Manchester City-flyktade spelaren på att tacka av supportrarna på ett speciellt sätt.

Han köpte en hel tidningsannons i lördagens Bournemouth Echo.

Foto: Alamy/Skärmdump Bournemouth Echo

Efter en lång tid med spekulationer stod det under gårdagen klart att Antoine Semenyo lämnar Bournemouth för spel i Manchester City.

Enligt uppgifter köptes den ghananske yttern loss för 65 miljoner pund, vilket motsvarar omkring 800 miljoner kronor.

Dagen efter att 26-åringen presenterades av sin nya klubb fick han chansen från start i Citys FA-cupmatch mot Exeter City. Det var dock inte det enda som stjärnan hann med att göra under lördagen.

För de med prenumeration på lokaltidningen Bournemouth Echo pryddes en hel annonssida med en bild på Semenyo tillsammans med texten:

”Till alla supportrar av AFC Bournemouth, tack för alla minnen. Jag önskar er allt det bästa”